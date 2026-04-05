Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdacht Zimmerbrand

Saalfeld (ots)

Freitagabend wurde der Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in der Saalfelder Prinz-Louis-Ferdinand-Straße gemeldet. Folgendes konnte bekannt gemacht werden: An einem Deckenabzugslüfter vernahm die Mieterin ein Knistern und leichte Rauchentwicklung. Aufgrund dessen schaltete sie den FI-Schalter aus und verließ die Wohnung. Da geschmolzene Plastik auf den Kühlschrank tropfe, schmor dieser an und die Küche wurde stark verraucht vorgefunden. Brandnester konnte die Feuerwehr ausschließen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen, die Mieterin kommt vorübergehend anderweitig unter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell