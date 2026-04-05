LPI-SLF: Zeugenaufruf zu versuchten Einbruch

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Mittag kam es in der Breitscheidstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Kurz vor 12:00 Uhr hielt ein Lkw in Höhe der Hausnummer 75 am Fahrbahnrand. Kurz darauf parkte ein 73-jähriger Mann mit seinem Pkw vor dem Lkw ein und hielt sich anschließend am Kofferraum seines Fahrzeugs auf. Als der Lkw-Fahrer wieder vom Fahrbahnrand anfuhr, befand ...

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