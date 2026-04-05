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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu versuchten Einbruch

Leutenberg (ots)

Unbekannte drangen über den rückwärtigen Kellereingang zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Wurzbacher Straße in Leutenberg ein. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0082846 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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