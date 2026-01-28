Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kripo bittet um Hinweise: Tausende Euro Schaden nach Einbruch in Shisha-Bar

Offenbach (ots)

(lei) Knappe zehn Minuten benötigten zwei Einbrecher am frühen Mittwochmorgen, um in eine Shisha-Bar in der Geleitsstraße einzubrechen, dort Bargeld zu stehlen und viel kaputt zu machen. Den bisherigen Informationen der Polizei zufolge brach das Duo zunächst eine Notausgangstür zu dem Objekt mit 40er-Hausnummer auf und schlich sich in das Lokal. Dort hebelten sich gewaltsam zwei Spielautomaten auf, aus denen sie die Geldkassetten entnahmen und damit flüchteten - offenbar auf demselben Weg wie sie kamen. Zugetragen hat sich das Ganze von 5.20 Uhr bis 5.30 Uhr. Unterm Strich steht ein Schaden von schätzungsweise 25.000 Euro, den die beiden Unbekannten hinterließen. Weitere Hinweise zu ihnen nimmt die Offenbacher Kripo entgegen (069 8098-1234).

