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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl

Sonneberg (ots)

In der Zeit von Karfreitag 11:00 Uhr bis Karsamstag 10:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schönen Aussicht in Sonneberg.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in eine Wohnung ein und entwendeten einen schwarz-orangenen E-Scooter sowie eine Wasserpfeife (Shisha).

Hat jemand die Tat beobachtet oder kann Informationen zum Sachverhalt geben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichnens bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Aktenzeichen ST/0083296/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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