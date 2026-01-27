PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: THC positiv - Weiterfahrt beendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.01.2026 um 11:10 Uhr wurde ein 56-Jähriger aus Wachenheim/ Pfalz mit seinem Opel in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und im weiterem Verlauf in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den Wachenheimer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

