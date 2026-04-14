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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Schussabgabe

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (14.04.2026) in einem Etablissement am Bebenhäuser Hof einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der mit einer Schusswaffe einen Schuss in Richtung des Sicherheitsdienstes abgab. Der Tatverdächtige war gegen 01.00 Uhr im Zimmer einer 30 Jahre alten Prostituierten. Hier soll er bereits eine Pistole offensichtlich abgelegt und Betäubungsmittel konsumiert haben, woraufhin die 30-Jährige den Sicherheitsdienst verständigte und flüchtete. Im Eingangsbereich hinderten die Sicherheitsmitarbeiter den Tatverdächtigen an der Flucht und hielten ihn hierfür zwischen den Sicherheitstüren fest. Offenbar soll es dem 21-Jährigen gelungen sein, die Tür einen Spalt zu öffnen und einen Schuss in den Innenraum abzugeben. Alarmierte Beamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später vor Ort fest. Verletzt wurde niemand. Der 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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