Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grillabend eskaliert

Bad Frankenhausen (ots)

Am Abend des 22.05.2026 kam es gegen 18:50 Uhr im Bachmühlenweg in Bad Frankenhausen zu einer Eskalation bei einem Grillabend. Eine 23-jährige grillte mit Bekannten als sie bemerkte, wie eine 10-jährige sich auf ein im Freien befindliches Schaukelpferd stellte. Da sie Angst hatte, dass ihre Kinder dieses Verhalten sehen und gegebenenfalls nachahmen, stellte sie die 10-jährige zur Rede. Diese wiederum wurde durch ihren Vater sowie 15-jährigen Bruder unterstützt. Folgend gab ein Wort das andere, sodass sich ein Streit entwickelte. Dieser mündete schließlich darin, dass die 23-jährige gegenüber dem 15-jährigen handgreiflich wurde und diesen mit der flachen Hand schlug. Der Sachverhalt wurde schließlich durch den Vater des Geschädigten der Polizei mitgeteilt. Durch die Beamten wurden die Wogen vor Ort geglättet und anschließend Anzeigen wegen Verdacht der Körperverletzung sowie Beleidigung aufgenommen.

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