Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Reifen in Nordhausen - Tatverdächtige aus Halle festgestellt

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag, dem 23. Mai 2026, kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Gelände eines Reifen-Centers in Nordhausen zum Diebstahl mehrerer gebrauchter Reifen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte einer der Tatverdächtigen in einen frei zugänglichen Container des Unternehmens und reichte mehrere Reifen heraus. Ein zweiter Tatverdächtiger verlud die Reifen anschließend in einen mitgeführten Transporter. Die Mitnahme der Reifen war mit dem Eigentümer nicht abgestimmt. Anschließend entfernten sich die Männer vom Tatort.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die entwendeten Reifen aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich überwiegend um gebrauchte Lkw-Reifen. Die Tatverdächtigen stammen aus Halle (Saale). Es besteht der Verdacht, dass die Reifen zur weiteren Aufbereitung und Nutzung vorgesehen waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Höhe des Beuteschadens liegen derzeit noch nicht vor.

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