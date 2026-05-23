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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Reifen in Nordhausen - Tatverdächtige aus Halle festgestellt

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag, dem 23. Mai 2026, kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Gelände eines Reifen-Centers in Nordhausen zum Diebstahl mehrerer gebrauchter Reifen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte einer der Tatverdächtigen in 
einen frei zugänglichen Container des Unternehmens und reichte 
mehrere Reifen heraus. Ein zweiter Tatverdächtiger verlud die Reifen 
anschließend in einen mitgeführten Transporter. Die Mitnahme der 
Reifen war mit dem Eigentümer nicht abgestimmt. Anschließend 
entfernten sich die Männer vom Tatort.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die entwendeten Reifen aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich überwiegend um gebrauchte Lkw-Reifen. Die Tatverdächtigen stammen aus Halle (Saale). Es besteht der Verdacht, dass die Reifen zur weiteren Aufbereitung und Nutzung vorgesehen waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Höhe des 
Beuteschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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