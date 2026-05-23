Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller - Angelzubehör entwendet

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 21. Mai 2026, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 22. Mai 2026, 17:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in Nordhausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Gegenstände des Angelzubehörs, darunter Angeln, Kescher sowie Bissanzeiger. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 710 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sicherte vor Ort Spuren. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizei entgegen.

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