Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Am Sonntag, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 14-jähriger eScooter-Fahrer die Jupiterstraße in Richtung Lohauserholzstraße. Auf dem eScooter befand sich verbotswidrig eine zweite Person. In Höhe der Einmündung in die Lohauserholzstraße übersah er einen aus nördlicher Richtung kommenden 36-jährigen Kraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligte stürzten. Der Fahrer des eScooters wurde schwer verletzt und zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer des Kraftrades wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt. (kh)

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