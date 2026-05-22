Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenaufruf nach fahrlässiger Körperverletzung bei Tuningtreffen

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem bekannt wurde, dass bei einem Tuningtreffen am Samstag, 16. Mai, am Bergwerk Ost/Heinrich Robert Personen verletzt wurden, ermittelt die Polizei Hamm nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auf den Videosequenzen, die der Polizei Hamm mittlerweile vorliegen, ist zu sehen, dass bei einem "Burnout" durch einen weißen BMW ein Gegenstand in eine hinter dem Fahrzeug befindliche Menschenmenge geschleudert wurde. Hierdurch sollen sich mehrere Personen verletzten haben

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei Hamm verletzte Personen und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rv)

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