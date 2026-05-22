Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Donnerstag, 21. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf der Antonistraße leichte Verletzungen zu.

Ein 46-jähriger KIA-Fahrer aus Münster beabsichtigte gegen 12.50 Uhr aus der Grundstücksausfahrt eines dortigen Berufskollegs nach rechts auf die Antonistraße zu fahren. Dabei kollidierte er mit der 22-jährigen E-Scooter-Fahrerin, der den östlichen Gehweg in nördliche Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 22-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (rv)

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