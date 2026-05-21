Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Mitarbeiter einer Wohnbaugesellschaft bestehlen 85-Jährige

Hamm-Uentrop (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai, gaben sich zwei Männer als Mitarbeiter einer Wohnbaugesellschaft aus und verschafften sich so Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Soester Straße.

Die 85-jährige Bewohnerin hatte die Unbekannten gegen 14.15 Uhr in die Wohnung gelassen, da diese angeblich die Heizung auslesen mussten. Während einer der Männer die Seniorin ablenkte, nutzte der andere die Gelegenheit, um verschiedene Schmuckstücke und Bargeld zu stehlen.

Nach 15 Minuten verließen die beiden vermeintlichen Mitarbeiter die Wohnung wieder. Erst danach stellte die 85-Jährige fest, dass ihre Schmuckschatulle geöffnet und der darin befindliche Schmuck sowie weiteres Bargeld entwendet worden waren.

Nach Angaben der Seniorin ist einer der Männer etwa 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkle, kurze Haare und sprach Deutsch ohne Akzent. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Der andere Mann ist ebenfalls zirka 1,75 Meter groß, ungefähr 35 Jahre alt und hat eine stabile Statur. Er hat kurze, dunkle Haare, einen Vollbart und spricht Deutsch mit Akzent. Laut der 85-Jährigen hat die Person ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose und eine gelbe Weste.

Hinweise zu den Betrügern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Mit dieser oder ähnlichen Maschen gelingt es Kriminellen immer wieder, ihre Opfer um zum Teil hohe Geldbeträge oder Schmuck zu bringen. Die Polizei Hamm gibt daher folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie sofort die Polizei über den Notruf 110 an, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen.

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Form des Trickdiebstahls. Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass Sie keine fremden Personen ins Treppenhaus lassen. Wachsame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle: Verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen auffällige Personen auffallen, die gezielt Kontakt zu älteren oder hilfsbedürftigen Nachbarn suchen. (rv)

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