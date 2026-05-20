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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger tritt plötzlich auf Geh-/Radweg: Zwei Leichtverletzte

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem am Dienstagnachmittag, 19. Mai, ein Fußgänger einen Geh-/Radweg an der Heessener Straße betrat, kam es zum Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin.

Der 15-jährige Fußgänger aus Hamm lief gegen 16.15 Uhr aus einem Gebüsch unvermittelt auf den Geh-/Radweg, ohne auf dortige Fahrradfahrer zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 29-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Hamm, die den Geh-/Radweg zu diesem Zeitpunkt in westliche Richtung befuhr.

Aufgrund der Kollision verletzten sich beide Personen leicht. Der 15-jährige Fußgänger konnte nach ärztlicher Versorgung vor Ort an seine Mutter übergeben werden. Die 29-jährige Pedelec-Fahrerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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