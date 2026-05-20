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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit dem Fahrrad

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 13-Jähriger zog sich bei einem Alleinunfall am Dienstag, 19. Mai, schwere Verletzungen zu.

Der Jugendliche befuhr die Straße Südgeist mit seinem Fahrrad in südlicher Richtung. Als er nach rechts in die Stockumer Straße abbog, sprang seine Kette ab und er stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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