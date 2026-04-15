Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. April 2026), 19:30 Uhr und Dienstag (14. April 2026), 07:50 Uhr kam es an der Straße Am Gieselberg in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein roter Peugeot 2008, welcher in einer Parkbucht abgestellt gewesen war und auf eine 34-jährige Frau zugelassen ist, im hinteren Bereich der Beifahrerseite sowie im Heckbereich beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand entfernte sich die oder der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Lingsforter Straße vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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