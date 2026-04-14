Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer-Twisteden (ots)

Am Mittwoch (8. April 2026) kam es zwischen 12:45 Uhr und 17:30 Uhr am Scheidweg in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein grauer Skoda Karoq, welcher auf dem Parkplatz eines Freizeitparks abgestellt gewesen war, im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die 30-jährige Nutzerin des Wagens stellte den Sachschaden nach Rückkehr zum Fahrzeug fest und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell