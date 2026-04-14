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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kollision zwischen Pkw und Pedelec: 44-jährige Frau verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Montag (13. April 2026) kam es gegen 07:50 Uhr an der Hassumer Straße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau aus Goch, welche mit einem Pedelec am Straßenverkehr teilnahm, beabsichtigte die Hassummer Straße zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 62-jährige Frau aus Goch mit einem blauen Ford Fiesta die Hassummer Straße und übersah im Bereich eines Kreisverkehrs die Pedelecfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich die 44-Jährige, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zuzog. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec und am Pkw entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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