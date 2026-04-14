Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Garage und Gartenbereich entwendet

Kleve-Griethausen (ots)

Am Samstag (11. April 2026) kam es zwischen 03:19 Uhr und 03:35 Uhr an der Oberstraße / Straße Steege in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter beschädigte ein Garagentor an der genannten Örtlichkeit und entwendete Angelutensilien (u.a. vier Angelruten). Aus einem Gartenbereich entwendete der Täter weitere Wertgegenstände, darunter u.a. eine Kreissäge und ein Radiogerät. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - helle Jacke - dunkle Schuhe - Handschuhe - ca. 175 bis 185 cm groß

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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