PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Garage und Gartenbereich entwendet

Kleve-Griethausen (ots)

Am Samstag (11. April 2026) kam es zwischen 03:19 Uhr und 03:35 Uhr an der Oberstraße / Straße Steege in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter beschädigte ein Garagentor an der genannten Örtlichkeit und entwendete Angelutensilien (u.a. vier Angelruten). Aus einem Gartenbereich entwendete der Täter weitere Wertgegenstände, darunter u.a. eine Kreissäge und ein Radiogerät. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - helle Jacke
   - dunkle Schuhe
   - Handschuhe
   - ca. 175 bis 185 cm groß

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren