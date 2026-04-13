Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Betrug am Telefon

Falscher Polizeibeamter holt Geld bei Senior ab

Kleve (ots)

Am Freitag (10. April 2026) erhielt ein 86-Jähriger aus Kleve gegen 21:30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der angab, es seien Mitglieder einer Diebesbande gefasst worden, die für Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich seien. Allerdings seien noch weitere Täter auf der Flucht und man habe Hinweise, dass bei dem Senior eingebrochen werden soll. Der falsche Polizeibeamte fragte den 86-Jährigen, wieviel Bargeld er im Hause habe. Er käme vorbei, um das Geld in sichere Verwahrung zu nehmen. Tatsächlich erschien kurz darauf ein Mann an der Haustür des Seniors auf der Straße Rindernscher Deich, der den Inhalt mehrerer Geldkassetten an sich nahm und mit dem Geld die Wohnung verließ. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe.

Der Täter wird beschrieben als

- ca. 1,80m groß - ca. 30 Jahre alt - heller Kinnbart - etwas korpulentere Körperstatur - bekleidet mit einer dunklen, ärmellosen Steppjacke; schwarze Cap

Kurz bevor es an seiner Tür klingelte, sah der Senior auf der Straße einen grauen Wagen mit dem deutschen Kennzeichenfragment "BS". Der falsche Polizeibeamte verließ das Haus zu Fuß in Richtung Draisine. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können und den Mann oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880.

Die Polizei rät: - Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten wie Bankverbindungen. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. - Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen Sie eine Person Ihres Vertrauens und die Polizei. (cs)

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