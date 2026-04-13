PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 07.04.2026, 09:53 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kevelaer (ots)

Nach der Öffentlichkeitsfahndung vom letzten Dienstag (7. April 2026) konnte der Tatverdächtige identifiziert werden (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6246173). Die Fahndung wurde eingestellt und aus dem Fahndungsportal der Polizei gelöscht. Von einer weiteren Verbreitung der Bilder bitten wir abzusehen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:55

    POL-KLE: Straelen - Schwarzer Mazda beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Straelen (ots) - Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 10:30 Uhr an der Rathausstraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 68-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit einem schwarzen Mazda CX-30 die Rathausstraße in Fahrtrichtung B58. Im Begegnungsverkehr kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches nach Aussagen des Kerkeners ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:55

    POL-KLE: Goch - Motorradfahrer missachtet Vorfahrt: 92-Jähriger verletzt sich schwer

    Goch-Pfalzdorf (ots) - Am Sonntag (12. April 2026) kam es gegen 11:35 Uhr im Kreuzungsbereich Asperberg / Waldstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 92-jähriger Mann aus Venray (Niederlande) befuhr mit einem Motorrad (Hersteller: Yamaha) die Waldstraße und beabsichtigte nach links auf die Straße Asperberg abzubiegen. Dabei missachtete der Niederländer einen ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:54

    POL-KLE: Rees - Unfall im Begegnungsverkehr: Zwei verletzte Verkehrsteilnehmende

    Rees-Haldern (ots) - Am Sonntag (12. April 2026) kam es gegen 11:50 Uhr an der Schledenhorster Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit einem silbernen Audi A4 die Schledenhorster Straße in Fahrtrichtung Rees. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr auch eine 30-jährige Frau aus Rees, welche mit einem blauen Suzuki Alto unterwegs war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren