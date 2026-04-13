POL-KLE: Kevelaer - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 07.04.2026, 09:53 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?
Kevelaer (ots)
Nach der Öffentlichkeitsfahndung vom letzten Dienstag (7. April 2026) konnte der Tatverdächtige identifiziert werden (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6246173). Die Fahndung wurde eingestellt und aus dem Fahndungsportal der Polizei gelöscht. Von einer weiteren Verbreitung der Bilder bitten wir abzusehen. (pp)
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