POL-KLE: Kevelaer - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 07.04.2026, 09:53 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Straelen (ots) - Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 10:30 Uhr an der Rathausstraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 68-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit einem schwarzen Mazda CX-30 die Rathausstraße in Fahrtrichtung B58. Im Begegnungsverkehr kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches nach Aussagen des Kerkeners ...

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