Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Motorradfahrer missachtet Vorfahrt: 92-Jähriger verletzt sich schwer

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Sonntag (12. April 2026) kam es gegen 11:35 Uhr im Kreuzungsbereich Asperberg / Waldstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 92-jähriger Mann aus Venray (Niederlande) befuhr mit einem Motorrad (Hersteller: Yamaha) die Waldstraße und beabsichtigte nach links auf die Straße Asperberg abzubiegen. Dabei missachtete der Niederländer einen vorfahrtsberechtigten Pkw (schwarzer Seat Ibiza), in welchem sich ein 20-jähriger Fahrer aus Wesel sowie eine 20-jährige Frau aus Goch befanden, und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Durch die Kollision verletzte sich der 92-Jährige schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die beiden Insassen des schwarzen Seat Ibiza blieben unverletzt, während an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. (pp)

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