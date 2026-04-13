PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Schwarzer Mazda beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 10:30 Uhr an der Rathausstraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 68-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit einem schwarzen Mazda CX-30 die Rathausstraße in Fahrtrichtung B58. Im Begegnungsverkehr kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches nach Aussagen des Kerkeners aufgrund von parkenden Fahrzeugen wartepflichtig gewesen war. Durch die Kollision wurde der Mazda im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende, welcher sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, soll in einem weißen Kombi unterwegs gewesen sein.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach dem unbekannte Verkehrsteilnehmenden sowie weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:55

    POL-KLE: Goch - Motorradfahrer missachtet Vorfahrt: 92-Jähriger verletzt sich schwer

    Goch-Pfalzdorf (ots) - Am Sonntag (12. April 2026) kam es gegen 11:35 Uhr im Kreuzungsbereich Asperberg / Waldstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 92-jähriger Mann aus Venray (Niederlande) befuhr mit einem Motorrad (Hersteller: Yamaha) die Waldstraße und beabsichtigte nach links auf die Straße Asperberg abzubiegen. Dabei missachtete der Niederländer einen ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:54

    POL-KLE: Rees - Unfall im Begegnungsverkehr: Zwei verletzte Verkehrsteilnehmende

    Rees-Haldern (ots) - Am Sonntag (12. April 2026) kam es gegen 11:50 Uhr an der Schledenhorster Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit einem silbernen Audi A4 die Schledenhorster Straße in Fahrtrichtung Rees. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr auch eine 30-jährige Frau aus Rees, welche mit einem blauen Suzuki Alto unterwegs war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren