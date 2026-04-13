Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Schwarzer Mazda beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 10:30 Uhr an der Rathausstraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 68-jähriger Mann aus Kerken befuhr mit einem schwarzen Mazda CX-30 die Rathausstraße in Fahrtrichtung B58. Im Begegnungsverkehr kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches nach Aussagen des Kerkeners aufgrund von parkenden Fahrzeugen wartepflichtig gewesen war. Durch die Kollision wurde der Mazda im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende, welcher sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, soll in einem weißen Kombi unterwegs gewesen sein.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach dem unbekannte Verkehrsteilnehmenden sowie weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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