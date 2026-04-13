Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw im Bereich des Kotflügels und der Motorhaube beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (8. April 2026) kam es in der Zeit von 08:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Feldstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter grauer VW Polo im Bereich des Kotflügels und an der Motorhaube auf der Fahrerseite beschädigt. Der Nutzer des Wagens, ein 22-jähriger Mann aus Issum, informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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