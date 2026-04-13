Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Schockanruf und Falsche Bankmitarbeiter

Betrüger zweimal in Aldekerk erfolgreich

Kerken-Aldekerk (ots)

In den vergangenen Tagen sind gleich zwei lebensältere Menschen in Aldekerk Opfer von Betrügern geworden.

Am Donnerstagabend (9. April 2026) klingelte das Telefon eines 79-Jährigen aus Aldekerk. Ein angeblicher Polizeibeamter ließ den Mann glauben, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht - nun sei die Zahlung einer Kaution fällig, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Der 79-Jährige sammelte verschiedene Wertgegenstände, darunter Schmuck und eine Münzsammlung, zusammen. Zwischen 22:30 und 23:00 Uhr erschien ein Mann an der Tür des Seniors auf der Straße Kuhdyk und nahm die Wertgegenstände entgegen. Der Unbekannte wird beschrieben als

- 50 bis 60 Jahre alt - 1,65 bis 1,70 cm groß - europäisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - sehr kurze Haare - bekleidet mit einer ¾-Hose

Zeugen haben zur fraglichen Zeit einen silberfarbenen Wagen im Bereich Kuhdyk/ Woltersweg gesehen. Unklar ist, ob hier ein Zusammenhang besteht. Es werden Zeugen gesucht, die den beschriebenen Mann gesehen haben oder gegebenenfalls zum Fahrzeug, mit dem er geflüchtet ist, Hinweise geben können.

Einer anderen Betrugsmasche ist am Freitag (10. April 2026) ein weiterer Senior zum Opfer gefallen. Bei dem 78-Jährigen meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Mitarbeiter der Hausbank und gab an, es sei eine ungewöhnlich hohe Abbuchung durch einen Online-Versandhandel vom Konto des Seniors vorgenommen worden. Man müsse das Konto nun sperren. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab der 78-Jährige sensible Zugangsdaten zu seinem Konto durch. Der falsche Bankmitarbeiter kündigte an, dass ein Kollege zum Haus des Mannes kommen würde, um die Bankkarte zu überprüfen. Kurz darauf klingelte es tatsächlich an der Tür des Seniors auf der Rheurdter Straße. Der Unbekannte nahm die Bankkarte entgegen und lief anschließend in Richtung B9 davon. Der Abholer wird beschrieben als

- Ca. 30 Jahre alt - Ca. 1,60m groß - Sehr schlank - Bekleidet mit einer grauen Strickjacke - Südeuropäisches Aussehen - sprach Deutsch mit leichtem Akzent

Die Bankkarte wurde noch am selben Tag mehrfach eingesetzt. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Auch hier sucht die Kripo Zeugen.

Wer Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben kann, wendet sich bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

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