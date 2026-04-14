Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Steuerkabel auf Baustellengelände beschädigt und entwendet: Kripo sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10. April 2026), 14:00 Uhr und Montag (13. April 2026), 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände an der Reuterstraße in Goch-Pfalzdorf. Der oder die Täter beschädigten das Steuerkabel eines Baukrans und entfernten sich dann mit dem Kabel von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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