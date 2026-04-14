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POL-KLE: Kleve/Emmerich - Fahrrad sichergestellt: Wem gehört dieses Damenrad?

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Kleve/Emmerich (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes in Emmerich stellten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag (9. April 2026) ein rotes Damenfahrrad sicher. Anzunehmen ist, dass dieses zuvor gestohlen wurde, wohlmöglich in der Nähe des Draisinen-Bahnhofs in Kleve. Bisher konnte die Eigentümerin/ der Eigentümer jedoch nicht ermittelt werden. Die Rahmennummer ist nicht zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Kripo Kleve fragt daher: Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Es handelt sich um ein rotes Damenrad der Marke Pegasus. Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer des Zweirads werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

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