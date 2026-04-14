Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kind an Fußgängerampel von PKW touchiert

Fahrerin eines hellblauen Kleinwagens gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (14. April 2026) gegen 08:10 Uhr war eine Mutter gemeinsam mit ihrer 6-Jährigen Tochter zu Fuß an der Weseler Straße unterwegs. Als die beiden an der für sie Grün anzeigenden Fußgängerampel in Höhe der Stauffenbergstraße die Weseler Straße in Richtung Boeckelter Weg überqueren wollten, bog nach Schilderung der Mutter ein hellblauer Kleinwagen ab und fuhr auf sie zu. Die Frau habe ihre Tochter noch an sich gezogen, dennoch sei das Mädchen leicht am Rücken touchiert worden. Die 6-Jährige stand nach ersten Erkenntnissen deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Am Steuer des Kleinwagens soll eine Frau mit braunen Haaren gesessen haben, die ihre Fahrt unvermittelt fortsetzte. Die Fahrerin und Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

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