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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrskontrolle zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit: Lkw sichergestellt worden

POL-KLE: Geldern - Verkehrskontrolle zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit: Lkw sichergestellt worden
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Geldern (ots)

Am heutigen Dienstag (14. April 2026) führten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve gegen 03:20 Uhr am Harttor in Geldern eine Verkehrskontrolle durch. Die eingesetzten Beamten mussten dabei feststellen, dass die Ladungssicherung beim kontrollierten Lkw unzureichend war. Auf der Ladefläche des Lkws befand sich ein Mercedes Sprinter, der nicht ordnungsgemäß gesichert war und ein erhebliches Gefährdungspotenzial darstellte. Durch die mangelnde Ladungssicherung, der unzulässigen Verladung des Sprinters und der damit einhergehenden Überladung beging der Fahrer, ein 58-jähriger Mann aus Geldern, mehrere Ordnungswidrigkeiten. Zudem waren an dem Lkw falsche Kennzeichen angebracht und das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt. Der Lkw wurde einschließlich der Ladung sichergestellt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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