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Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand auf dem Gelände einer Autoverwertung

Gütersloh (ots)

Schloß Holte - Stukenbrock (LS). Am Samstag (11.04.2026) erhielt die Polizei um 13:22 Uhr Kenntnis von einem Brand auf dem Gelände einer Autoverwertung in Schloß Holte - Stukenbrock. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand eine Halle auf dem Gelände in Vollbrand. In dieser ca. 15 x 15m großen Halle befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes eine Hebebühne und diverse Fahrzeugteile. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht; die Brandursache bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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