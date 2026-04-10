Polizei Gütersloh

POL-GT: Kita-Einbruch in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag (08.04., 17.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (09.04., 06.45 Uhr) in eine Kindertagesstätte an der Langen Straße eingebrochen.

Über ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Innen durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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