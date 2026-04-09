Polizei Gütersloh

POL-GT: Auf'm Kampe - Zeugen für Firmeneinbruch gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstagabend (07.04., 18.00 Uhr) und Mittwochmorgen (08.04., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Straße Auf'm Kampe eingebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf, um in den Innenbereich zu gelangen. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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