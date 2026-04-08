Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Apothekeneinbrüche in Rheda - Medikamente gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Mittwochnacht (08.04., 01.20 - 01.34 Uhr) gewaltsam Zutritt in zwei Apotheken an der Bahnhof- und Fontainestraße verschafft. Zunächst vernahmen Zeugen gegen 01.20 Uhr verdächtige Geräusche im Hinterhof der Apotheke an der Bahnhofstraße und informierten kurz darauf die Polizei. Den Feststellungen nach schlugen die Täter ein Kellerfenster ein und gelangten auf diesem Weg in die Räumlichkeiten der Apotheke. Die Täter ließen ersten Angaben zufolge Medikamente mitgehen.

Noch während der Tatortaufnahme an der Bahnhofstraße, ertönte gegen 01.34 Uhr eine Alarmanlage in unmittelbarer Nähe. Eine weitere Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin an der Fontainestraße einen zweiten Einbruch in eine dortige Apotheke fest. Hier suchten die Einbrecher ihren Weg in die Apotheke ebenfalls durch das Untergeschoss, indem sie ein Kellerfenster eingeschlagen hatten. Für einen Diebstahl fehlte aber vermutlich die Zeit. Den Angaben nach wurde dort nichts gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu den zwei Einbrüchen machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhof- oder Fontainestraße hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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