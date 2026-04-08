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Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstähle einer Goldkette an der Pestalozzistraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagnachmittag (07.04., 14.40 Uhr) haben erneut Trickdiebe eine Halskette gestohlen. Eine 52-jährige Gütersloherin befand sich an einer Bushaltestelle an der Pestalozzistraße, als ein heller Kleinwagen hielt. Eine unbekannte Frau sprach die 52-Jährige vom Beifahrersitz aus an und wollte den Weg zum Krankenhaus wissen. Sie bot dabei Schmuck und eine geringe Menge Bargeld an. Nach einem kurzen Gespräch beugte sich die Gütersloherin in Richtung Beifahrerfenster und die Unbekannte drückte der 52-Jährigen den angebotenen Schmuck sowie das Bargeld in die Hände. Anschließend legte sie ihre Hände an den Hals der 52-Jährigen und entnahm dabei, zunächst unbemerkt, die goldene Halskette der Gütersloherin. Erst später bemerkte die Frau den Diebstahl ihrer Goldkette.

Auf dem Fahrersitz des hellen Kleinwagens saß ein etwa 40 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren und leichtem Bart. Die Frau auf der Beifahrerseite war etwa 50 Jahre alt und trug ein Kopftuch. Auf der Rücksitzbank saß ebenfalls eine Frau, die allerdings nicht näher beschrieben werden konnte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen oder das Auto geben? Wer hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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