Polizei Gütersloh

POL-GT: Reisebus-Unfall: Zwei Frauen verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - An der Verler Straße kam es Freitagvormittag (03.04., 11.05 Uhr) in Höhe der Autobahnabfahrt zu einem Verkehrsunfall, bei welchen zwei Mitfahrerinnen eines Reisebusses Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Stand bremste der 36-jährige Fahrer des Busses vor einer Ampel, als er von der Autobahn abfuhr. Dabei stürzten zwei Frauen in dem Bus. Sie fielen gegen die Windschutzscheibe. Diese sprang. Die Weiterfahrt des Busses wurde untersagt. Eine 62-jährige Kölnerin erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Eine 81-jährige Begleiterin wurde leicht verletzt in ein weiteres Krankenhaus gefahren.

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