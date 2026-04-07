Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Brände in Rheda-Wiedenbrück gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (03.04.) brannten in Rheda zwei Altkleidercontainer. Um 02.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Container an der Straße Am Werl informiert. Gegen 02.30 Uhr brannte in der Nähe ein weiterer Altkleidercontainer an der Straße An der Schäferwiese. Die Flammen wurden durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht. Entsprechende Ermittlungsverfahren sind durch die Polizei eingeleitet worden. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tatorte machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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