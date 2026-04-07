Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Theo-Class Damm

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Donnerstag (02.04., 03.00 Uhr - 06.25 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung innerhalb eines Einfamilienhauses am Theo-Claas Damm eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Zu dem Sachverhalt wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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