Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradunfall mit schwerverletzter Person

Gütersloh (ots)

Versmold (RB) - Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr erhielten Rettungskräfte und Polizei Kenntnis über einen Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 63-jähriger Versmolder mit einem Pedelec (< 25Km/h) den gemeinsamen Geh- und Radweg der Oesterweger Straße aus Richtung Oesterweg kommend in Richtung Hesselteich. Ein ebenfalls 63-jähriger Rennradfahrer aus Gütersloh, kam dem Versmolder Radfahrer entgegen. Als sich beide Radfahrer auf gleicher Höhe befanden, hantierte der Pedelecfahrer im Bereich seines Lenkers, wodurch er bei seiner Fahrt nach links ausbrach und so mit dem entgegenkommenden Rennradfahrer kollidierte. Der Pedelecfahrer trug keinen Fahrradhelm und wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er zeitweise bewusstlos war und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es bestand Lebensgefahr. Der Rennradfahrer wurde leichter verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der schwere der Verletzungen wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei angefordert. Augenzeugen werden gebeten sich bei einer Polizeiwache im Kreis Gütersloh zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell