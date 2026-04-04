PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradunfall mit schwerverletzter Person

Gütersloh (ots)

Versmold (RB) - Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr erhielten Rettungskräfte und Polizei Kenntnis über einen Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 63-jähriger Versmolder mit einem Pedelec (< 25Km/h) den gemeinsamen Geh- und Radweg der Oesterweger Straße aus Richtung Oesterweg kommend in Richtung Hesselteich. Ein ebenfalls 63-jähriger Rennradfahrer aus Gütersloh, kam dem Versmolder Radfahrer entgegen. Als sich beide Radfahrer auf gleicher Höhe befanden, hantierte der Pedelecfahrer im Bereich seines Lenkers, wodurch er bei seiner Fahrt nach links ausbrach und so mit dem entgegenkommenden Rennradfahrer kollidierte. Der Pedelecfahrer trug keinen Fahrradhelm und wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er zeitweise bewusstlos war und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es bestand Lebensgefahr. Der Rennradfahrer wurde leichter verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der schwere der Verletzungen wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei angefordert. Augenzeugen werden gebeten sich bei einer Polizeiwache im Kreis Gütersloh zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 12:01

    POL-GT: Randalierer beschädigen Stellwerkmuseum - Wichtiger Zeuge gesucht

    Gütersloh (ots) - Herzebrock (MS) - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Samstagnacht (28.03., 02:45-02:48 Uhr) an dem Ausstellungsraum des historischen Stellwerkes in der Bahnhofstraße zu schaffen. Der Tatzeitraum konnte durch Überwachungssysteme eingegrenzt werden. Die Täter schlugen zwei Glasscheiben ein und rissen diese aus der Verankerung. Im ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 11:00

    POL-GT: 56-Jähriger sprüht mit Reizgas - 21-Jähriger leicht verletzt

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MS) - Mittwochabend (01.04., 23:09 Uhr) kam es in der Straße Am Markt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen und einem 21-jährigen Steinhagener, bei dem der 56-Jährige ein Reizstoffsprühgerät einsetzte. Der 21-Jährige fuhr mit seinem PKW durch die Fußgängerzone in Fahrtrichtung Am Pulverbach als er unvermittelt ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 09:36

    POL-GT: Kompletträder abmontiert und gestohlen

    Gütersloh (ots) - Versmold (MS) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Mittwochnacht (01.04., 01:15 Uhr) in ein Betriebsgelände eines Autohauses an der Rothenfelder Straße im Ortsteil Loxten ein und entwendeten vier Kompletträder von einem dort geparkten PKW. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über den Zaun auf das Gelände. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren