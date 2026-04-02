Polizei Gütersloh

POL-GT: 56-Jähriger sprüht mit Reizgas - 21-Jähriger leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Mittwochabend (01.04., 23:09 Uhr) kam es in der Straße Am Markt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen und einem 21-jährigen Steinhagener, bei dem der 56-Jährige ein Reizstoffsprühgerät einsetzte.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem PKW durch die Fußgängerzone in Fahrtrichtung Am Pulverbach als er unvermittelt von dem 56-Jährigen angehalten wurde. Als der 21-Jährige ausstieg, besprühte ihn der 56-Jährige mit einem Reizstoffsprühgerät. Der 21-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte richtete der 56-Jährige nach wie vor das Reizstoffsprühgerät auf den 21-Jährigen. Auf Ansprache der Beamtinnen und Beamten reagierte er umgehend und legte dieses ab.

Ein bei dem 56-Jährigen freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Ihm wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen.

Der 21-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend entlassen.

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