Polizei Gütersloh

POL-GT: Randalierer beschädigen Stellwerkmuseum - Wichtiger Zeuge gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock (MS) - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Samstagnacht (28.03., 02:45-02:48 Uhr) an dem Ausstellungsraum des historischen Stellwerkes in der Bahnhofstraße zu schaffen. Der Tatzeitraum konnte durch Überwachungssysteme eingegrenzt werden.

Die Täter schlugen zwei Glasscheiben ein und rissen diese aus der Verankerung. Im Innenraum der historischen Stätte wurden alte Schränke und Schubladen durchwühlt sowie ein Feuerlöscher entleert.

Bei der angrenzenden Bushaltestelle wurden ebenfalls Glasscheiben beschädigt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Auf den Videoaufzeichnungen sind zwei Tatverdächtige zu erkennen sowie ein Bus samt Fahrer. Dieser Fahrer hat die Tatverdächtigen einmal zu Fuß und ein zweites Mal in dem Bus fahrend passiert. Wir suchen diesen Busfahrer. Hinweise bitte an die Telefonnummer unserer Vermittlung 05241 869-0.

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