Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Kleinkraftrad-Fahrer gefährdet 61-jährigen Fußgänger - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2026, kam es auf der Bernard-Krone-Straße, auf Höhe der Markant-Tankstelle, zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem grünen Kleinkraftrad die Straße aus Richtung Hauptstraße kommend. Beim Überholen eines dunklen Pkw und eines weißen Transporters nutzte der Fahrer den rechten Gehweg und gefährdete dabei einen 61-jährigen Fußgänger. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden

