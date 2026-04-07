Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Grundtvigstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Donnerstag (02.04., 12.00 Uhr) und Samstag (04.04., 19.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Grundtvigstraße ein. Die Täter nutzen eine rückwärtige Tür. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Schmuck und eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum in der Grundtvigstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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