Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag in Wiedenbrück - Lassen Sie Ihre Räder überprüfen

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Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße 35 in Wiedenbrück haben Sie am kommenden Samstag, 11. April die Möglichkeit zwischen 09.30 Uhr und 12.00 Uhr Fahrräder und E-Bikes auf Verkehrssicherheit überprüfen zu lassen.

Zudem überprüfen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Gütersloh vor Ort, ob Ihr Rad optimal für Sie eingestellt ist. Selber testen können Sie es direkt vor Ort in einem kleinen Parcours.

Ist Ihr Rad bei der Polizei registriert? Wenn nicht, können sie das ebenfalls vor Ort nachholen.

Mit der Aktion Radschlag widmen wir uns unter anderem der Bekämpfung von Verkehrsunfällen von und mit Rad- und E-Bike-Fahrenden. Verkehrssichere und richtig eingestellte Räder tragen dazu bei, im Ernstfall reagieren zu können.

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