Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-jähriger Scooter-Fahrer stürzt am ZOB in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am frühen Freitagabend (03.04., 19.00 Uhr) verletzte sich ein 15-jähriger Jugendlicher schwer, als er mit einem E-Scooter auf dem ZOB an der Pestalozzistraße stürzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Junge die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er über Glasscherben fuhr. In der Folge stürzte er gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen zunächst zur ambulanten in ein Krankenhaus. Dort verblieb er für weitere Untersuchungen dann allerdings stationär.

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