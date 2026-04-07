Polizei Gütersloh

POL-GT: Weniger Cars am Karfreitag

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Nach Abschluss der umfangreichen Verkehrskontrollen am Karfreitag (03.04.), zieht die Kreispolizeibehörde Gütersloh ein positives Resümee, denn die Einsatzkräfte stellten kreisweit weniger getunte und hochmotorisierte Fahrzeuge am sogenannten "Car-Freitag" fest.

Trotzdem führten die polizeilichen Kontrollmaßnahmen sowie die unterstützenden Geschwindigkeitsmessungen des Kreises Gütersloh und auch der Stadt Gütersloh zu einer Vielzahl an Verwarngeldern und Ordnungswidrigkeiten. Allein im Stadtgebiet Gütersloh wurden an verschiedenen Orten insgesamt 1400 Fahrzeuge gemessen. Dabei leiteten die Kräfte 23 ordnungsrechtliche Verfahren ein und ahndeten bei 96 Autofahrern die Verstöße mit Verwarngeldern. Auf zwei dieser Fahrzeugführer kommt in nächster Zeit ein Fahrverbot zu, nachdem sie bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit 115 und 97 gemessen wurden.

Unterstützt wurde die Kreispolizeibehörde Gütersloh an einer Kontrollstelle in Gütersloh durch einen Sachverständigen der DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein). Der Schwerpunkt an dieser Kontrollstelle lag in der Überprüfung nicht zulässig getunter Fahrzeuge. 170 Autos wurden im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 24.00 Uhr auf dem ehemaligen Gelände der Feuerwehr an der Friedrich-Ebert-Straße unter die Lupe genommen. Im Ergebnis leiteten die Beamten dort acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein und stellten 19 Verstöße fest, die mit einem Verwarngeld geahndet wurden.

In zwei Fällen stellten die Kontrollkräfte erhebliche Mängel an den überprüften Autos fest, so dass beide Fahrzeuge auf Anordnung des Straßenverkehrsamts stillgelegt wurden.

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