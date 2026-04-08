Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jähriger E-Scooter-Fahrer stürzt - schwere Verletzungen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 15-jähriger Gütersloher war Dienstagabend (07.04., 23.35 Uhr) mit seinem E-Scooter auf dem Isselhorster Kirchplatz in Richtung Haller Straße unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach stürzte er dabei ohne Fremdeinwirkung von dem E-Scooter. Dabei zog er sich sehr schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Jugendliche in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Zunächst konnten lebensgefährliche Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. Da sich vor Ort der Verdacht ergab, dass der 15-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.

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