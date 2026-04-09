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Polizei Gütersloh

POL-GT: Trio nach gewerbsmäßigen Ladendiebstählen in U-Haft

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - In einem Discountmarkt am Künsebecker Weg nahmen Polizeikräfte am Dienstagmorgen (07.04., 09.50 Uhr) drei Männer vorläufig fest, nachdem diese unmittelbar vor der Begehung eines Ladendiebstahls standen. Zeugen beobachteten die verdächtigen Männer und informierten die Polizei. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen geriet das Trio aufgrund einer weiteren Tat in demselben Markt (04.04.), aber auch wegen mehrerer Ladendiebstähle in einigen anderen Ortschaften in Verdacht.

Die drei Männer (25, 29, 45) mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland stehen dabei in dringendem Tatverdacht, Ladendiebstähle gewerbsmäßig und gemeinschaftlich als Bande begangen zu haben. Der Fokus bei den Tatbegehungen wurde auf hochpreisige Alkoholika gelegt. Die Spur der bisher bekannt gewordenen Ladendiebstähle, für die das Trio in Betracht kommt, zieht sich vom Münsterland bis ins westliche Ostwestfalen. Im Kreis Gütersloh waren dem derzeitigen Stand nach Discountmärkte in den Städten Borgholzhausen, Werther (Westf.) und eben Halle (Westf.) betroffen. Die umfassenden Ermittlungen in diesem Verfahren dauern weiterhin an.

Nach Prüfung sowie Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden Haftgründe für eine Untersuchungshaft erkannt, so dass noch im Laufe des Dienstags ein dementsprechender Antrag erging. Die drei Tatverdächtigen wurden in der Folge am Mittwoch (08.04.) einer Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, die hierbei die Untersuchungshaft verkündete.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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