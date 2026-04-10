Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Sicher mit dem Pedelec oder dem E-Bike durch den Sommer

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Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben gemeinsam mit der Volkshochschule Reckenberg-Ems ein Pedelec- und E-Bike- Training entwickelt. Ziel ist es, durch die Stärkung des eigenen Risikobewusstseins Verkehrsunfälle zu verringern. Dabei geht es unter anderem um die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr, um das Bewusstwerden von Unfallfolgen, das Wissen um die Handhabung und die Besonderheiten der verschiedenen Räder sowie das Erkennen von Geschwindigkeitsrisiken. Aus diesem Grund weisen wir auf das gemeinsame Kursangebot mit der Volkshochschulen Reckenberg-Ems hin. Der nächste Kurs findet am Donnerstag, 30.04. zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in Wiedenbrück - VHS im Stadthaus, Luise-Hensel-Saal und Kirchplatz - statt. Die Teilnahme erfolgt mit dem eigenen Rad. Die Anmeldung wird über die Volkshochschule Reckenberg-Ems organisiert: www.vhs-re.de, 05242 90 30-900 oder briefkasten@vhs-re.de.

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