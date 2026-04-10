PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Sicher mit dem Pedelec oder dem E-Bike durch den Sommer

POL-GT: Aktion Radschlag - Sicher mit dem Pedelec oder dem E-Bike durch den Sommer
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben gemeinsam mit der Volkshochschule Reckenberg-Ems ein Pedelec- und E-Bike- Training entwickelt. Ziel ist es, durch die Stärkung des eigenen Risikobewusstseins Verkehrsunfälle zu verringern. Dabei geht es unter anderem um die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr, um das Bewusstwerden von Unfallfolgen, das Wissen um die Handhabung und die Besonderheiten der verschiedenen Räder sowie das Erkennen von Geschwindigkeitsrisiken. Aus diesem Grund weisen wir auf das gemeinsame Kursangebot mit der Volkshochschulen Reckenberg-Ems hin. Der nächste Kurs findet am Donnerstag, 30.04. zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in Wiedenbrück - VHS im Stadthaus, Luise-Hensel-Saal und Kirchplatz - statt. Die Teilnahme erfolgt mit dem eigenen Rad. Die Anmeldung wird über die Volkshochschule Reckenberg-Ems organisiert: www.vhs-re.de, 05242 90 30-900 oder briefkasten@vhs-re.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:05

    POL-GT: Kita-Einbruch in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag (08.04., 17.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (09.04., 06.45 Uhr) in eine Kindertagesstätte an der Langen Straße eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Innen durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:48

    POL-GT: Auf'm Kampe - Zeugen für Firmeneinbruch gesucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstagabend (07.04., 18.00 Uhr) und Mittwochmorgen (08.04., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Straße Auf'm Kampe eingebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf, um in den Innenbereich zu gelangen. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:35

    POL-GT: Trio nach gewerbsmäßigen Ladendiebstählen in U-Haft

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - In einem Discountmarkt am Künsebecker Weg nahmen Polizeikräfte am Dienstagmorgen (07.04., 09.50 Uhr) drei Männer vorläufig fest, nachdem diese unmittelbar vor der Begehung eines Ladendiebstahls standen. Zeugen beobachteten die verdächtigen Männer und informierten die Polizei. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen geriet das Trio aufgrund einer weiteren Tat in demselben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren