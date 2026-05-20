Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seat beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 19. Mai, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr einen geparkten Seat Ibiza auf dem Santa-Monica-Parkplatz. Der rechte vordere Scheinwerfer ist beschädigt, zudem gibt es mehrere Lackschäden an der Fronstoßstange. Es handelt sich um einen Sachschaden von zirka 2.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.(bf)

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