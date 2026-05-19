Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

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Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Blitzeinbruch am frühen Dienstagmorgen, 19. Mai, in ein Juweliergeschäft an der Bahnhofstraße fahndet die Polizei Hamm nach mindestens drei Tatverdächtigen.

Gegen 3.30 Uhr fuhren die bislang Unbekannten mit einem nicht zugelassenen Skoda Octavia ohne Kennzeichen rückwärts durch das Rollgitter und beschädigten sowohl dieses als auch die dahinter befindliche Eingangstür. Anschließend begaben sie sich in das Geschäft und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl von Schmuckgegenständen.

Ein Anwohner, der durch einen lauten Knall auf den Einbruch aufmerksam wurde, verständigte umgehend die Polizei und machte zusätzlich Angaben zu einem silbernen Audi A4 als mögliches Fluchtfahrzeug.

Die innerhalb von wenigen Minuten nach der Tat eintreffenden Beamten konnten mindestens drei Tatverdächtige in dem Audi im unmittelbaren Nahbereich des Tatorts feststellen. An dem Audi konnten die Polizisten das Fragmentkennzeichen BE-BS mit drei oder vier unbekannten Ziffern ablesen. Die anschließende Flucht der Einbrecher führte zunächst über die Neue Bahnhofstraße sowie die Wilhelmstraße.

Im Rahmen der Flucht zündeten die Täter mutmaßlich pyrotechnische Gegenstände, die eine starke Rauchentwicklung verursachten. Dadurch verloren die Einsatzkräfte zwischenzeitlich den Sichtkontakt zu den Tätern. Der Audi konnte anschließend in Herringen im Bereich der Dortmunder Straße / Fritz-Husemann-Straße erneut festgestellt und verfolgt werden.

Nachdem die Täter von der Dortmunder Straße auf die A 1 in Fahrtrichtung Dortmund auffuhren, verloren die Einsatzkräfte erneut den Sichtkontakt.

Zeugenangaben zufolge handelte es sich um mindestens drei Einbrecher. Eine Person sei mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen. Alle Tatverdächtigen haben sich in deutscher Sprache mit Akzent unterhalten.

Angaben zum Diebesgut, zur Höhe des Sachschadens und dazu, ob der Skoda Octavia und das Kennzeichen des Audi entwendet wurden, können derzeit noch nicht getätigt werden. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zum Tatgeschehen, den Tatverdächtigen oder zu dem Tat- und Fluchtfahrzeug, nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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