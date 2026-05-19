PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

POL-HAM: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Blitzeinbruch am frühen Dienstagmorgen, 19. Mai, in ein Juweliergeschäft an der Bahnhofstraße fahndet die Polizei Hamm nach mindestens drei Tatverdächtigen.

Gegen 3.30 Uhr fuhren die bislang Unbekannten mit einem nicht zugelassenen Skoda Octavia ohne Kennzeichen rückwärts durch das Rollgitter und beschädigten sowohl dieses als auch die dahinter befindliche Eingangstür. Anschließend begaben sie sich in das Geschäft und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl von Schmuckgegenständen.

Ein Anwohner, der durch einen lauten Knall auf den Einbruch aufmerksam wurde, verständigte umgehend die Polizei und machte zusätzlich Angaben zu einem silbernen Audi A4 als mögliches Fluchtfahrzeug.

Die innerhalb von wenigen Minuten nach der Tat eintreffenden Beamten konnten mindestens drei Tatverdächtige in dem Audi im unmittelbaren Nahbereich des Tatorts feststellen. An dem Audi konnten die Polizisten das Fragmentkennzeichen BE-BS mit drei oder vier unbekannten Ziffern ablesen. Die anschließende Flucht der Einbrecher führte zunächst über die Neue Bahnhofstraße sowie die Wilhelmstraße.

Im Rahmen der Flucht zündeten die Täter mutmaßlich pyrotechnische Gegenstände, die eine starke Rauchentwicklung verursachten. Dadurch verloren die Einsatzkräfte zwischenzeitlich den Sichtkontakt zu den Tätern. Der Audi konnte anschließend in Herringen im Bereich der Dortmunder Straße / Fritz-Husemann-Straße erneut festgestellt und verfolgt werden.

Nachdem die Täter von der Dortmunder Straße auf die A 1 in Fahrtrichtung Dortmund auffuhren, verloren die Einsatzkräfte erneut den Sichtkontakt.

Zeugenangaben zufolge handelte es sich um mindestens drei Einbrecher. Eine Person sei mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen. Alle Tatverdächtigen haben sich in deutscher Sprache mit Akzent unterhalten.

Angaben zum Diebesgut, zur Höhe des Sachschadens und dazu, ob der Skoda Octavia und das Kennzeichen des Audi entwendet wurden, können derzeit noch nicht getätigt werden. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zum Tatgeschehen, den Tatverdächtigen oder zu dem Tat- und Fluchtfahrzeug, nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 10:07

    POL-HAM: Perfide Masche nach Todesanzeige: 86-jährige Seniorin betrogen

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 86-jährige Seniorin aus Hamm, die gerade den Verlust ihres Ehemanns betrauert, wurde am Montag, 18. Mai, Opfer von Betrügern. Die Betrugsmasche ist bekannt: Die Hammerin erhielt einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende der Leitung befand sich eine Betrügerin, die ihr mitteilte, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 09:24

    POL-HAM: Achtjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein achtjähriger Radfahrer verletzte sich am Montag, 18. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf der Braamer Straße leicht. Eine 32-jährige Frau aus Hamm befuhr gegen 13.15 Uhr die Braamer Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Straße "Schmale Gasse" fuhr der Achtjährige hinter einem dort stehenden Müllfahrzeug von dem östlichen Geh- und Radweg auf die Straße. Trotz einer von der 32-Jährigen ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 09:23

    POL-HAM: Brand an der Heinrichstraße

    Hamm-Pelkum (ots) - Am Montag, 18. Mai, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Wohngruppe an der Heinrichstraße aus. Eine 53-jährige Mitarbeiterin einer dortigen Wohngruppe hatte gegen 15.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden war. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche einer 74-jährigen Bewohnerin im zweiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren